Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan'ın son hali...
Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan'ın son hali sosyal medya gündeminde. Boy boy Instagram paylaşımları yapan Banu Alkan son gönderileri ile gündeme geldi. Önce derin göğüs dekolteli karelerini yayınlayan ardından da Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını 'mutluluk' notuyla paylaşan Banu Alkan'ın gençliği ve son hali en çok konuşulanlar arasına girdi.
Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.
Paylaşımları ile adından söz ettiren Banu Alkan'ın gençlik ve şimdiki halleri sosyal medya gündeminde...
"Mutluluk" notuyla paylaştığı bu fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Banu Alkan'ın son hali ise gündeme bomba gibi düştü.
İşte önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının son halleri...