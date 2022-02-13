Yeşilçam’ın Afrodit’i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan’ın son hali...

Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.