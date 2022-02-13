Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan'ın son hali...

Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan'ın son hali...

Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan'ın son hali sosyal medya gündeminde. Boy boy Instagram paylaşımları yapan Banu Alkan son gönderileri ile gündeme geldi. Önce derin göğüs dekolteli karelerini yayınlayan ardından da Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını 'mutluluk' notuyla paylaşan Banu Alkan'ın gençliği ve son hali en çok konuşulanlar arasına girdi.

13.02.2022 09:23 - Son Güncelleme: 13.02.2022 09:23
Yeşilçam’ın Afrodit’i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan’ın son hali...

Yeşilçam'ın Afrodit'i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın Afrodit’i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan’ın son hali...

Paylaşımları ile adından söz ettiren Banu Alkan'ın gençlik ve şimdiki halleri sosyal medya gündeminde...

Yeşilçam’ın Afrodit’i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan’ın son hali...

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak anılan Banu Alkan Instagram'dan paylaştığı bu karelerin ardından il bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Başak - Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin fotoğrafı ile dikkat çekti.

Yeşilçam’ın Afrodit’i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan’ın son hali...

"Mutluluk" notuyla paylaştığı bu fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Banu Alkan'ın son hali ise gündeme bomba gibi düştü.

Yeşilçam’ın Afrodit’i önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ ile ortalığı salladı! Banu Alkan’ın son hali...

İşte önce derin göğüs dekolteli leoparıyla sonra da Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının son halleri...

SON DAKİKA