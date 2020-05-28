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Brad Pitt ve Angelina Jolie yeniden görüşüyor! Aradaki buzları eriten olay ise...
Brad Pitt ve Angelina Jolie yeniden görüşüyor! Aradaki buzları eriten olay ise...
Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki gerilim bitti. 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan ve geçtiğimiz yıl resmen boşanmaları gerçekleşen Angelina Jolie ile Brad Pitt, Nisan 2019 tarihinden bu yana ilk kez iyi bir ilişki kurdu. Dünyaca ünlü ikili, çocukları için bir velayet programı belirlendi. 44 yaşındaki Jolie ile 56 yaşındaki Pitt, velayet konusunda anlaşınca, aradaki buzların da eridiği iddia edildi
28.05.2020 15:56
- Son Güncelleme: 28.05.2020 15:56
Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarının velayet planı üzerinde anlaştıktan sonra aralarındaki gerilim son buldu.
Daily Mail'in haberine göre; geçen yıl boşanan çift, çocukları Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ikizler Knox ve Vivienne'in (11) velayet sorununu çözmelerinin ardından ilişkilerini düzeltti.
rad Pitt'e yakın bir kaynak, "Brad için çocukları en önemli şey. Arkadaşlarına, hayatta pek çok şeyi çocuklarından öğrendiğini anlatıyor.
B O ve Angie velayet için anlaşınca ilişkileri de düzeldi" diye konuştu.
Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh gelecek hafta 14 yaşına giriyor. Kaynaklara göre Shiloh her iki ebeveyniyle de yakın ilişki içinde ve tüm aile birlikte doğum günü kutlaması yapmayı iple çekiyor.