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Brad Pitt ve Angelina Jolie yeniden görüşüyor! Aradaki buzları eriten olay ise...

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki gerilim bitti. 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan ve geçtiğimiz yıl resmen boşanmaları gerçekleşen Angelina Jolie ile Brad Pitt, Nisan 2019 tarihinden bu yana ilk kez iyi bir ilişki kurdu. Dünyaca ünlü ikili, çocukları için bir velayet programı belirlendi. 44 yaşındaki Jolie ile 56 yaşındaki Pitt, velayet konusunda anlaşınca, aradaki buzların da eridiği iddia edildi

28.05.2020 15:56 - Son Güncelleme: 28.05.2020 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





