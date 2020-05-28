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Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç ikinci şokunu yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den getirdiği müjdeli haberle sevinen Aycan Yanaç, bu kez de Alex de Souza'dan gelen mesajla mutlu oldu. Survivor İletişim Ödülü'nde Survivor Aycan, arkadaşı Asena Bayram ile görüntülü konuştu. Arkadaşından aldığı Alex de Souza mesajı ile donup kalan Aycan Yanaç, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

28.05.2020 14:54 - Son Güncelleme: 28.05.2020 15:10
Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Survivor Aycan'a ikinci şok Alex de Souza'dan geldi. Survivor İletişim Ödülü'nde Survivor Aycan, arkadaşı Asena Bayram ile görüntülü konuştu.

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Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Arkadaşı Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın onu desteklediğini ve ona iyi şanslar dilediğini söyledi.

Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Uzun süre birbiriyle konuşamayan ikili, gözyaşlarına hakim olamadı. Aycan'a bu sırada takım arkadaşlarından da 'Süreyi ağlayarak geçirdin' diye uyarı geldi. Arkadaşından da 'İyi ol' tavsiyesi gelen Aycan, bu anlarda büyük de bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Görüşme sırasında morali iyice düşen ve farklı bir duygusal hale bürünen Survivor Aycan için devreye Survivor Sercan girdi ve Aycan'ın arkadaşı Asena'ya seslendi, 'Ne olur yükseltir misin Aycan'ı olan bize oluyor burada?' ricasında bulundu.

Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Konuşmanın sonlarına doğru Survivor Aycan'ın arkadaşı Asena, 'Birinin sana selamı var' diyerek Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Aycan'a selamı olduğunu ifade etti.

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