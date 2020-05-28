Alex de Souza'dan Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz! Fenerbahçe'den sonra Aycan'a ikinci şok!

Görüşme sırasında morali iyice düşen ve farklı bir duygusal hale bürünen Survivor Aycan için devreye Survivor Sercan girdi ve Aycan'ın arkadaşı Asena'ya seslendi, 'Ne olur yükseltir misin Aycan'ı olan bize oluyor burada?' ricasında bulundu.