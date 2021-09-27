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Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına Fatma Kaymaz damga vurdu. Evden kaçarak dini nikahlı iki çocuk babası Ahmet Kaymaz'la resmi nikah kıyan Fatma Kaymaz, Esra Erol'da programının Cuma günü ekrana gelen bölümünde annesi Melahat Oruç'a saldırmıştı. Fatma Kaymaz, bugünkü canlı yayında ise annesinden özür diledi. Anne-kızın birbirine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken dakikalar sonra bir itirafta bulunan Fatma herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

27.09.2021 19:34 - Son Güncelleme: 27.09.2021 19:47
Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da, Melahat Oruç'un sesini duyurmaya devam ediyor. Yüzde 45 zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ın Ahmet Kaymaz'la olan evliliğini kabul etmeyen anne Oruç, bir kez daha isyanını dile getirdi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

Cuma günü yayınlanan programda talihsiz bir şekilde kızının saldırısına uğrayan anne, bir kez daha şoke oldu.

Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

İlk olarak yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Fatma Kaymaz, annesine sarıldı. Anne - kız gözyaşlarına boğulurken duygusal anlar yaşandı.

Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

Kaymaz, yayınlanan VTR'de ise küçük kardeşi Yusuf'u ve babasını gördü. Genç kadın, babası ile kardeşinin son durumlarını görünce bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada anne Melahat Oruç'un konuşmaları da izleyenleri duygulandırdı.

Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

Kızının kendisine döneceğine dair inancı artan anne, Ahmet Kaymaz'ın sözüyle şoke oldu. Ahmet Kaymaz, "Fatma'yı annesiyle barışmaya ben zorladım" dedi.

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