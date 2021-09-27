Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu

Kaymaz, yayınlanan VTR'de ise küçük kardeşi Yusuf'u ve babasını gördü. Genç kadın, babası ile kardeşinin son durumlarını görünce bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada anne Melahat Oruç'un konuşmaları da izleyenleri duygulandırdı.