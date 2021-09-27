Esra Erol’da şoke eden olay! Canlı yayında annesine saldıran Fatma çark etti özür diledikten sonraki itirafı olay oldu
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına Fatma Kaymaz damga vurdu. Evden kaçarak dini nikahlı iki çocuk babası Ahmet Kaymaz'la resmi nikah kıyan Fatma Kaymaz, Esra Erol'da programının Cuma günü ekrana gelen bölümünde annesi Melahat Oruç'a saldırmıştı. Fatma Kaymaz, bugünkü canlı yayında ise annesinden özür diledi. Anne-kızın birbirine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken dakikalar sonra bir itirafta bulunan Fatma herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da, Melahat Oruç'un sesini duyurmaya devam ediyor. Yüzde 45 zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ın Ahmet Kaymaz'la olan evliliğini kabul etmeyen anne Oruç, bir kez daha isyanını dile getirdi.
İlk olarak yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Fatma Kaymaz, annesine sarıldı. Anne - kız gözyaşlarına boğulurken duygusal anlar yaşandı.
Kaymaz, yayınlanan VTR'de ise küçük kardeşi Yusuf'u ve babasını gördü. Genç kadın, babası ile kardeşinin son durumlarını görünce bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada anne Melahat Oruç'un konuşmaları da izleyenleri duygulandırdı.
Kızının kendisine döneceğine dair inancı artan anne, Ahmet Kaymaz'ın sözüyle şoke oldu. Ahmet Kaymaz, "Fatma'yı annesiyle barışmaya ben zorladım" dedi.