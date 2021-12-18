Esra Erol’da meşhur olan Fehmi Pazarlı’nın mesleği meğer... ’Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ sözleriyle ünlenmişti!

''EŞİM BENİ DÖVDÜ''

Fehmi Pazarlıi "Karımdan gördüğüm şiddeti utancımdan kimseye anlatamadım" diye konuştu. Gülay Hanım da "Kocamın kredi kartı borçlarını bile ben ödedim, ama o Şengül ile kaçtı. Sen evliliği bu hale getirdin. Sen benim kolum kanadımsın dedim. Kolum kanadım kırık dedim sana. Kimsem yok babam annem yok dedim. Sana yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.