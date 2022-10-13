5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraf! Arabanın içinde poz verdi karnını gören hayran kaldı: "Hamilelik sana çok yakışıyor"

"Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.