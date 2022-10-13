5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraf! Arabanın içinde poz verdi karnını gören hayran kaldı: "Hamilelik sana çok yakışıyor"
5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraf! Arabanın içinde poz verdi karnını gören hayran kaldı. Hamileliğinde 5. ayında olan Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. İkinci kez erkek bebek bekleyen Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in hamile haline sosyal medyada, "Hamilelik sana çok yakışıyor" yorumları yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in arabanın içinden paylaştığı o fotoğraf...
13.10.2022 15:22 - Son Güncelleme: 13.10.2022 15:26
"HAMİLELİK SANA ÇOK YAKIŞIYOR"
5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraf! Arabanın içinde poz verdi karnını gören hayran kaldı.
Düğünde tek başına yer alan Burak Özçivit, "Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız..." demişti.
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le mutlu evliliğinin sırrını verdi - Video
"Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.