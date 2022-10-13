Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında şoke eden iddia 'evde terör estiriyormuş yatak odasında... ' Yasak aşk iddialarından sonra...
Bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan Deniz hakkında geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İddiaya göre, Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu sırada Samar Dadgar ile görüşmeye başlamıştı. Özcan Deniz, Instagram hesabından iddiaları yalanlamıştı. İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre genç sevgili Deniz'in ailesine terör estiriyor.
Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddianın kaynağı kaynağı ise Seren Serengil.
Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Bu sebeple Deniz'in ailesi genç sevgiliyi istemiyordu.
"SABAH YATAK ODASINDA..."
Son olarak Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil'den bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil "Yer yerinden oynayacak. Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor, ablası da aynı evde. Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor.
Seren Serengil konuşmasının devamında "Özcan'ın ablasına tehditlerde bulunuyor. Kayıtlar aldım, beni kızdırma diyerek. Kadın da korkuyor, neyi çekiyor ne çekmiyor" dedi.