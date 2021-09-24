Esra Erol’da beklenen oldu! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşayan Fatma bir anda gözyaşlarına boğuldu acı gerçekleri tek tek itiraf etti

Sakarya, Akyazı'dan Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Annenin anlattıklarından sonra, Fatma'ya ve Ahmet'e ulaşan Esra Erol Ahmet'i, Fatma'yı ve imam nikahlı olduğu Gülşah'ı canlı yayına getirdi.