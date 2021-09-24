Esra Erol’da beklenen oldu! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşayan Fatma bir anda gözyaşlarına boğuldu acı gerçekleri tek tek itiraf etti
Melahat Oruç, atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvurarak 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Bunun üzerine Melahat Oruç'un kızı Fatma Kaymaz, eşi Ahmet Kaymaz ve Ahmet Kaymaz'ın dini nikahlı eşi Gülşah ile birlikte canlı yayına katıldı. Gülşah başından geçenleri anlatarak Ahmet'ten kurtulmak istediğini belirtti. Gülşah'ın tam aksine Ahmet'in yanında durmayı tercih eden Fatma ise bugünkü canlı yayında gerçekleri itiraf etti. İşte detaylar...
24.09.2021 19:40
- Son Güncelleme: 24.09.2021 19:40
Sakarya, Akyazı'dan Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Annenin anlattıklarından sonra, Fatma'ya ve Ahmet'e ulaşan Esra Erol Ahmet'i, Fatma'yı ve imam nikahlı olduğu Gülşah'ı canlı yayına getirdi.
Fatma'nın dünkü canlı yayının ardından Esra Erol'a gerçekleri itiraf ettiği öğrenildi. Erol, bugün yayınlanan bölümde Fatma'nın kendisine "Ahmet ve kayınvalidemden şiddet gördüm" dediğini söyledi.
Esra Erol'un sözlerini doğrulayan Fatma, kayınvalidesinin canlı yayına görüntülü bağlanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.