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İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın

İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibinde oynayan Azeri kızı Günel Zeynalova, yıllar sonra ortaya çıktı. Günel Zeynalova, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmadı. Tatlıses'in konserine giden Günel, sanatçıyla verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınladı. Yıllar sonra bir araya gelen ikiliden Günel Zeynalova'nın değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali...

24.09.2021 20:20 - Son Güncelleme: 24.09.2021 20:39
İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın

Azeri kızı Günel olarak tanınan Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibinde oynamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın

Günel Zeynalova ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi. Günel Zeynalova, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın

Tatlıses'in konserine giden Günel, sanatçıyla verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın

Öte yandan Günel Zeynalova'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Zeynalova'yı tanımakta zorlandı.

İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın

İşte başta Günel Zeynalova olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...

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