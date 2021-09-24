İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra Tatlıses ile bir araya geldi değişimi olay oldu son haline bakın
İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibinde oynayan Azeri kızı Günel Zeynalova, yıllar sonra ortaya çıktı. Günel Zeynalova, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmadı. Tatlıses'in konserine giden Günel, sanatçıyla verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınladı. Yıllar sonra bir araya gelen ikiliden Günel Zeynalova'nın değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali...
24.09.2021 20:20
- Son Güncelleme: 24.09.2021 20:39
Öte yandan Günel Zeynalova'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Zeynalova'yı tanımakta zorlandı.