Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı sosyal medyayı ikiye böldü! Gören inanamadı 39 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in son haline bakın
Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı sosyal medyayı ikiye böldü! Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini belirtirken bazıları ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel'in son hali...
24.09.2021 18:52
- Son Güncelleme: 24.09.2021 18:52
Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi'de canlandırdığı Ortega karakteriyle hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini savundu. 39 yaşındaki oyuncu için "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.