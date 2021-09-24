Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı sosyal medyayı ikiye böldü! Gören inanamadı 39 yaşındaki Paşhan Yılmazel’in son haline bakın

Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yılmazel'in hiç değişmediğini belirterek "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan hiç mi değişmez?" yorumlarında bulundu.