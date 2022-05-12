Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu, işte o anlar...

"Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese 'yalnız değilsiniz' diyorum ama biliyorum ki ben de yalnız değilim siz varsınız.

Yürekten yanımda olduğunu bildiğim herkese çok teşekkür ediyorum. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, inşallah iyi bir iz bırakıyorumdur." diyen Esra Erol yaşıyla şaşırttı.