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Haberler Magazin Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu. Yıllardır Atv ekranında başarılarıyla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün izleyicisi ile buluşuyor. Güzel kalbi ve aile yaşantısı ile sevilen sunucu Esra Erol'un bugün doğum günü. Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz bir kutlama gerçekleşti, ünlü isim gözyaşlarını zor tuttu. İşte o anlar...

12.05.2022 17:16 - Son Güncelleme: 12.05.2022 17:24
Esra Erol’a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

"İNŞALLAH İYİ BİR İZ BIRAKIYORUMDUR"

Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu, işte o anlar...

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Esra Erol’a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

Atv canlı yayınında bugün Esra Erol'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Esra Erol’a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

"Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese 'yalnız değilsiniz' diyorum ama biliyorum ki ben de yalnız değilim siz varsınız.
Yürekten yanımda olduğunu bildiğim herkese çok teşekkür ediyorum. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, inşallah iyi bir iz bırakıyorumdur." diyen Esra Erol yaşıyla şaşırttı.

Esra Erol’a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

İşte başta Esra Erol olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Esra Erol’a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar

Müge Anlı - 19 Aralık 1973

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