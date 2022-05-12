Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu işte o anlar
Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu. Yıllardır Atv ekranında başarılarıyla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün izleyicisi ile buluşuyor. Güzel kalbi ve aile yaşantısı ile sevilen sunucu Esra Erol'un bugün doğum günü. Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz bir kutlama gerçekleşti, ünlü isim gözyaşlarını zor tuttu. İşte o anlar...
12.05.2022 17:16 - Son Güncelleme: 12.05.2022 17:24
"İNŞALLAH İYİ BİR İZ BIRAKIYORUMDUR"
Esra Erol'a yaş gününde büyük sürpriz! Canlı yayında önce şaşkına döndü ardından gözleri doldu, işte o anlar...
"Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese 'yalnız değilsiniz' diyorum ama biliyorum ki ben de yalnız değilim siz varsınız.
Yürekten yanımda olduğunu bildiğim herkese çok teşekkür ediyorum. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, inşallah iyi bir iz bırakıyorumdur." diyen Esra Erol yaşıyla şaşırttı.