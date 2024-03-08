Camdakı Kız'ın Nalan'ı 4 aylık hamile | Taze anne Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle karnı burnunda pozlar! Cinsiyeti belli olmuştu...

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik sonrasında bir projede yer almadı. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten karnı burnunda haliyle yüzleri gülümsetti. İşte taze anne Burcu Biricik'in o halleri...
Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.
Emre Yetkin geçtiğimiz aylarda romantik bir yıl dönümü paylaşımı yapmıştı.
"Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım"