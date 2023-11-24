Esra Erol'a çıkmış günlerce konuşulmuştu! Esra Erol'daki Cemile'nin son halini görenler inanamadı başörtüsünü çıkardı

Tüm Türkiye onu Esra Erol programında tanıdı. Canlı yayınlardaki hal ve tavırlarıyla bir anda sosyal medyanın gündemine düşen ve en çok konuşulan ekran karakterlerinden biri olan Cemile'nin sinir krizi geçirdiği anlar ise adeta paylaşım rekorları kırmıştı. Programdan sonra adeta sırra kadem basan Cemile aylar sonra ortaya çıktı ama ne çıkmak. İşte Esra Erol'daki Cemile'nin son hali.
Esra Erol'da programına katılarak eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia eden Cemile'nin canlı yayınlardaki kendine has hal ve tavırları günlerce konuşulmuştu.