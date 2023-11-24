Bergüzar Korel’le 13 yılı deviren Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla aylarca evli kalmış...

'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye', 'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Kara Melek' dizilerinde rol alan Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel'le nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla aylarca evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Halit Ergenç'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi kim...
Zerda dizisinde "Devran" ve Aliye'deki "Sinan Karahan" rolleriyle tanınan Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece, Vatanım Sensin, Kara Melek, Babil gibi birçok yapımda rol aldı. Performansıyla adından söz ettiren Ergenç, özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Bergüzar Korel'le 2009 yılında evlenen Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten oyuncu, eşi Bergüzar Korel'le sürdürdüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer aldı.