Esra Erol yine şaşırttı! Esra Erol hakkında bunu duyan inanamıyor...

Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Birçok ünlü çalkantılı hayatları, lüks arabaları ile gündeme gelirken Esra Erol, memleketi ile olay oldu. Esra Erol aslen nereli? Duyanların tahmin dahi edemediği gerçek hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...