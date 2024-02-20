Esra Erol yeni imajıyla kendisine benzetilen Bergüzar Korel hakkında bakın neler söyledi! 3 çocuk annesi Korel’den yanıt gecikmedi

Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi dizilerde rol alan Bergüzar Korel, son olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan Düğüm için kamera karşısına geçti. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Korel'in yeni projesinin galası ise önceki akşam gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği galada Esra Erol'un yeni imajıyla kendisine benzetilen Bergüzar Korel hakkında söyledikleri dikkat çekti. Korel'den ise yanıt gecikmedi.
Üç çocuğunun babası Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi dizilerde rol aldı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Korel, son olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan Düğüm için kamera karşısına geçti.
Korel'in yeni projesinin galası ise önceki akşam gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği galada Esra Erol'un yeni imajıyla kendisine benzetilen Bergüzar Korel hakkında söyledikleri dikkat çekti.