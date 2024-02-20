En acı gün! Selen Soyder'in annesi vefat etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı yürek dağladı: Beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı

Ünlü oyuncu Selen Soyder'in 8 yıldır hastalıkla mücadele eden annesi Behice Yazıcı vefat etti. Acı haberi sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyuran Soyder, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı. İşte "Beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı" diyen Selen Soyder'in yürek yakan o paylaşımı...