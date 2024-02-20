3 yılı devirmişler! Senden Önce’nin Kaan’ı Tansel Öngel’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Senden Önce dizisinde Kaan karakterini canlandıran Tansel Öngel hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Öngel'in Sadakatsiz'in yıldızıyla 3 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Tansel Öngel'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...