3 yılı devirmişler! Senden Önce’nin Kaan’ı Tansel Öngel’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Senden Önce dizisinde Kaan karakterini canlandıran Tansel Öngel hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Öngel'in Sadakatsiz'in yıldızıyla 3 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Tansel Öngel'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
Senden Önce dizisinde Kaan karakterini canlandıran Tansel Öngel'in hayatı merak konusu oldu.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
24 Eylül 1976 doğan Tansel Öngel,'in babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başlayan oyuncu, ilk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.