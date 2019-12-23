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Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Garip isimli filminde Ece Alton minik Fatoş karakteriyle hafızalarda yer etmişti. Ece Alton daha sonra sırra kadem basmıştı. Filmin yayınlandığı dönemde adından söz ettiren Ece Alton'un yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? Ece Alton, 1 Ocak 1980 doğumludur. Kemal Sunal'ın 'Garip' filminde 'Fatoş' karakteriyle tanınan Oya Ece Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi.

23.12.2019 21:06 - Son Güncelleme:
Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

ECE ALTON KİMDİR?

Ece Alton, 1 Ocak 1980 doğumludur. Kemal Sunal'ın 'Garip' filminde 'Fatoş' karakteriyle tanınan Oya Ece Alton,
İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. Garip filminin ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gecenin Öteki Yüzü adındaki dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Arka Sokaklar, Beyaz Bisiklet ve en son 2006'da İmkânsız Aşk gibi projelerde oynadı. Oca Ece Alton, şu sıralarda kameralardan uzak turizm işi ile uğraşıyor. Çanakkale Ayvacık Assos, Behramkale'de yer alan Oca Ece Alton, Assos Alarga Small ismindeki 5 yıldızlı otelin işletmeciliğini yapıyor.

Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

İşte bir dönem ekranlarda olan isimlerin inanılmaz değişimleri...

Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

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