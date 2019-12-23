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Gençliğinde gönülleri çelen Tolga Savacı'nın son haline bakın! Yeni mesleğiyle şaşırttı

1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. İşte o dönemlerin "bebek yüzlü" oyuncusu Tolga Savacı da onlardan biriydi. İlk evliliğini dönemin ünlü şarkıcılarından Aylin Livaneli ile yapan Tolga Savacı, ikinci kez Özlem İbrahimoğlu ile nikah masasına oturdu. Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'nin New York kentine taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor. Savacı, şimdi 55 yaşında kameralardan uzakta bambaşka bir yaşam sürdürüyor.

23.12.2019 17:47 - Son Güncelleme: 23.12.2019 17:56
Gençliğinde gönülleri çelen Tolga Savacı'nın son haline bakın! Yeni mesleğiyle şaşırttı

Bir dönemin gözde ismi Tolga Savacı, Yeşilçam'ın en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alıyordu.

Gençliğinde gönülleri çelen Tolga Savacı'nın son haline bakın! Yeni mesleğiyle şaşırttı

Savacı, Hülya Avşar ile partner olduğu 'Sekreter' filmindeki sahneleriyle çok konuşulmuştu.

Gençliğinde gönülleri çelen Tolga Savacı'nın son haline bakın! Yeni mesleğiyle şaşırttı

En son 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide rol aldıktan sonra ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, en büyük hobisini mesleği haline getirdi.

Gençliğinde gönülleri çelen Tolga Savacı'nın son haline bakın! Yeni mesleğiyle şaşırttı

Kendisinden yaşça büyük sevgilisi Nermin Bezmen'le dünyaevine giren eski oyuncu, şimdilerde Amerika'nın New Jersey eyaletinde klasik otomobil satıcılığı yapıyor.

Gençliğinde gönülleri çelen Tolga Savacı'nın son haline bakın! Yeni mesleğiyle şaşırttı

Geçmişte, yakışıklılığıyla genç kızların rüyası olan yıldıza, oyunculuğu neden bıraktığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

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