Esra Erol ve eşi Ali Özbir'in gurur günü "Sen oynadın biz ağladık" Hislerini duygusal sözlerle paylaşan Esra Erol'a beğeni yağmuru

Türkiye'nin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Esra Erol'un sosyal medyada her hareketi yakından takip ediliyor. 2010 yılında hayatını birleştirdiği Ali Özbir'le, 2011 yılında İdris Ali'yi, 2017 yılında ise Ömer'i kucaklarına alan ünlü çift önceki gün büyük bir gurur yaşadı ve anları Instagram'da paylaştı. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Esra Erol'un oğluyla çekildiği o fotoğraf ve altına yazdığı duygusal mesaj dikkat çekti.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, yıllardır izleyicilerin gönlünde taht kurdu.