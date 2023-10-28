Acun Ilıcalı "Kansız nankör" dedi Serkay Tütüncü altta kalmadı "Senden dilenecek kadar karaktersiz değilim Survivor detaylarına hiç girmeyeyim"

Acun Ilıcalı'nın "Kansız, nankör" sözleri sonrası ortalık karıştı... Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, önceki gün Nur Tuğba Namlı'nın Youtube kanalına konuk olmuş, eski bir Survivor yarışmacısı hakkında "Kansız, nankör" sözlerini kullanmış ardından sosyal medyada bu ismin, Serkay Tütüncü olduğu iddia edilmişti. Ilıcalı'nın bu sözleri sonrası Tütüncü, Instagram hesabında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir programda kullandığı sözler sonrası ortalık fena halde karıştı. Sözlerin muhatabı Serkay Tütüncü'den ise jet bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı, isim vermeden eski bir Survivor yarışmacısı hakkında verdi veriştirdi.
Ilıcalı'nın "'Survivor'a keşke almasaydım' dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıt bir anda ortalığı karıştırdı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: