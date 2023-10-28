Acun Ilıcalı "Kansız nankör" dedi Serkay Tütüncü altta kalmadı "Senden dilenecek kadar karaktersiz değilim Survivor detaylarına hiç girmeyeyim"

Acun Ilıcalı'nın "Kansız, nankör" sözleri sonrası ortalık karıştı... Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, önceki gün Nur Tuğba Namlı'nın Youtube kanalına konuk olmuş, eski bir Survivor yarışmacısı hakkında "Kansız, nankör" sözlerini kullanmış ardından sosyal medyada bu ismin, Serkay Tütüncü olduğu iddia edilmişti. Ilıcalı'nın bu sözleri sonrası Tütüncü, Instagram hesabında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte detaylar...