Dilan Polat davasında yeni gelişme: Şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu!

Ülke gündemine damga vuran Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı.

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ÇALIŞAN VE BANKA HESABI OLMAYAN SAHTE 3 ŞİRKET

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.

ŞAİBELİ İŞLEMLER 657 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

Raporda sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi. Aynı zamanda şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar yükseldiği iddia edildi.