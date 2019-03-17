Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek
Esra Erol, Bayrampaşa Nikah Dairesi'nde nikahı kıyılacak olan hayranı Zehra'nın ricasını kırmadı. Başarılı sunucu Esra Erol, çifte büyük bir sürpriz yaptı ve soğulu nikah dairesinde aldı. Erol, "10 yıldır hayatımda, bu mutlu gününde yanında olmak istedim. Aile gibi olduk." dediği Zehra'nın nikahından görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Bu sırada Esra Erol hayranları, başarılı sunucunun yaşını merak etmeye başladı.
17.03.2019 18:28
- Son Güncelleme: 17.03.2019 18:28
ESRA EROL VE HAYRANI ZEHRA
Esra Erol'un hayranı Zehra'nın nikahındaki güzelliği günün konusu oldu. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İlk olarak 2003 yılında sunuculuk yapan Esra Erol'un yaşı merak edildi...
DİĞER GALERİLER