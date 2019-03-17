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Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

Esra Erol, Bayrampaşa Nikah Dairesi'nde nikahı kıyılacak olan hayranı Zehra'nın ricasını kırmadı. Başarılı sunucu Esra Erol, çifte büyük bir sürpriz yaptı ve soğulu nikah dairesinde aldı. Erol, "10 yıldır hayatımda, bu mutlu gününde yanında olmak istedim. Aile gibi olduk." dediği Zehra'nın nikahından görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Bu sırada Esra Erol hayranları, başarılı sunucunun yaşını merak etmeye başladı.

17.03.2019 18:28 - Son Güncelleme: 17.03.2019 18:28
Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

Esra Erol, hayranı Zehra'nın ricasını kırmadı ve soluğu Bayrampaşa Nilah Dairesi'nde aldı. Esra Erol'un yaptığı sürprizle adeta şok olan çift, uzun süre şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

"YANINDA OLMAK İSTEDİM"

Erol, "10 yıldır hayatımda, bu mutlu gününde yanında olmak istedim. Aile gibi olduk." dedi ve sosyal medyadan fotoğraflar paylaştı.

Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

ESRA EROL VE HAYRANI ZEHRA

Esra Erol'un hayranı Zehra'nın nikahındaki güzelliği günün konusu oldu. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İlk olarak 2003 yılında sunuculuk yapan Esra Erol'un yaşı merak edildi...

Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

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Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

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