Esra Erol soluğu nikah dairesinde aldı! İşte Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek

Esra Erol, Bayrampaşa Nikah Dairesi'nde nikahı kıyılacak olan hayranı Zehra'nın ricasını kırmadı. Başarılı sunucu Esra Erol, çifte büyük bir sürpriz yaptı ve soğulu nikah dairesinde aldı. Erol, "10 yıldır hayatımda, bu mutlu gününde yanında olmak istedim. Aile gibi olduk." dediği Zehra'nın nikahından görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Bu sırada Esra Erol hayranları, başarılı sunucunun yaşını merak etmeye başladı.

17.03.2019 18:28 - Son Güncelleme: 17.03.2019 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





