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Haberler Magazin Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: "Hadise bomba gibi döndü"

Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: "Hadise bomba gibi döndü"

Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı. Hadise Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. İş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da yalnızca aile fertlerinden oluşan merasimle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu ünlü şarkıcı. Eylül ayında arkadaşlarının da katılacağı bir düğün töreni düzenleneceği iddia edilen Hadise'den bikinili kareler geldi. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan şarkıcıya "Yaz işte şimdi başladı" , "Daha fazla fozlar bekliyoruz, "Fotoğrafları enişte mi çekti?" yorumları yapıldı.

16.06.2022 16:04 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:14
Hadise’den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler’e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: Hadise bomba gibi döndü

"HADİSE BOMBA GİBİ DÖNDÜ"

Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı, ünlü şarkıcının takipçileri, "Hadise bomba gibi döndü" yorumları yaptı.

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Hadise’den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler’e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: Hadise bomba gibi döndü

İlk başlarda Mehmet Dinçerler ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise, geçtiğimiz Ocak ayında evlilik teklifi aldı.

Hadise’den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler’e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: Hadise bomba gibi döndü

Evlilik teklifi aldığına dair bir video çeken ve bu video ile sosyal medyada gündem olan şarkıcı, geçtiğimiz hafta ani bir şekilde evlendi. Sadece aile ve dostlarının katılımıyla dünyaevine giren çift, bayramın ardından balayına çıktı.

Hadise’den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler’e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: Hadise bomba gibi döndü

HADİSE'NİN ÖN BALAYI POZLARI

Hadise uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikaha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı.

Hadise’den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler’e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: Hadise bomba gibi döndü

Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi.

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