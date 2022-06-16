Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: "Hadise bomba gibi döndü"
Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı. Hadise Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. İş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da yalnızca aile fertlerinden oluşan merasimle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu ünlü şarkıcı. Eylül ayında arkadaşlarının da katılacağı bir düğün töreni düzenleneceği iddia edilen Hadise'den bikinili kareler geldi. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan şarkıcıya "Yaz işte şimdi başladı" , "Daha fazla fozlar bekliyoruz, "Fotoğrafları enişte mi çekti?" yorumları yapıldı.
16.06.2022 16:04 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:14
"HADİSE BOMBA GİBİ DÖNDÜ"
Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı, ünlü şarkıcının takipçileri, "Hadise bomba gibi döndü" yorumları yaptı.
İlk başlarda Mehmet Dinçerler ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise, geçtiğimiz Ocak ayında evlilik teklifi aldı.
HADİSE'NİN ÖN BALAYI POZLARI
Hadise uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikaha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı.