Ebru Şallı leopar desenli mayolu kareleriyle ortalığı yıktı geçti! Havuz kenarı paylaşımları olay! Yorumlar aldı başını gitti
Ebru Şallı leopar desenli mayolu kareleriyle ortalığı yıktı geçti! Havuz kenarı paylaşımları olay! Eşiyle yurt dışında tatil yapan Ebru'nun fotoğraflarının altında yorumlar aldı başını gitti. 45 yaşındaki Ebru Şallı'nın Instagram pozları kısa sürede gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...
16.06.2022 17:09 - Son Güncelleme: 16.06.2022 17:25
Ebru Şallı leopar desenli mayolu kareleriyle ortalığı yıktı geçti! Havuz kenarı paylaşımları olay! Ebru Şallı'nın Instagram fotoğraflarının altında yorumlar aldı başını gitti.
Yıllardır sağlıklı beslenmesine ve sporuna önem veren Şallı, leopar desenli mayolu pozlarını yayınladı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Ebru Şallı'nın bu karelerine kısa sürede yorum yağdı.
İşte Ebru Şallı'nın mayolu pozları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden görüntüler...