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6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek atan Demet’in son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı. İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın son hali de çok konuşuldu. İşte Demet Evgar'ın kına gecesinden ilk görüntüler...

16.05.2022 23:40 - Son Güncelleme: 16.05.2022 23:53
6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek atan Demet’in son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı.

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6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek atan Demet’in son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikâh töreninin ardından, Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenilmişti.

6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek atan Demet’in son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı.

6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek atan Demet’in son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek atan Demet’in son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Son haliyle dikkat çeken Evgar için "Hamilelik yakışmış" yorumları yapıldı.

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