Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu!
Esra Erol'un bir döneme damga vuran dizide oynadığı görüntüler ortaya çıktı, görenler şoke oldu. Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Esra Erol'da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 37 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce bir dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız! Bir döneme damga vuran dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor. İşte Esra Erol'un figuranlık yaptığı o diziden kareler...
Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu! Atv ekranlarının sevilen yüzü, Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol'un yıllar önce figüran olarak rol aldığı dizideki görüntüleri ortaya çıktı. 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. Ailesinin 5 kızının ortancasıdır. Memleketi Sinop-Ayancık'tır. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlamıştır. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunudur. Üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.