Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor... Bakın Esra Erol nereli çıktı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konu ve konuklarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerinden biri haline gelen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen şeylerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.