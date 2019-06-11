Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor... Bakın Esra Erol nereli çıktı
Türk televizyonculuğun en başarılı yüzlerinden olan Esra Erol, milyonları şaşırttı. K Görenlerin 'yok artık' dediği gerçek, sosyal medyanın gündeminde. Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Birçok ünlü çalkantılı hayatları, lüks arabaları ile gündeme gelirken Esra Erol, memleketi ile olay oldu. Esra Erol aslen nereli? Duyanların tahmin dahi edemediği gerçek hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri.
11.06.2019 21:58
- Son Güncelleme: 11.06.2019 21:59
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konu ve konuklarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerinden biri haline gelen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen şeylerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.
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