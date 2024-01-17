Esra Erol kız kardeşi ve çocuklarıyla ev hallerini yayınladı! Sarmaş dolaş o görüntüler kalpleri ısıttı! Ali Özbir’in biricik eşi...

Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, kız kardeşi Eda Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Çocukları ve kardeşinin ev hallerini yayınlayan ünlü sunucu, paylaşımıyla kalpleri ısıttı.