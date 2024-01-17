Esra Erol kız kardeşi ve çocuklarıyla ev hallerini yayınladı! Sarmaş dolaş o görüntüler kalpleri ısıttı! Ali Özbir’in biricik eşi...

Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, kız kardeşi Eda Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Çocukları ve kardeşinin ev hallerini yayınlayan ünlü sunucu, paylaşımıyla kalpleri ısıttı.
Hafta içi her gün izleyicileri ATV ekranlarına kilitleyen Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ali Özbir ile 2010 yılında dünyaevine giren Erol, 2011'de İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer Erol'u kucağına alarak iki evlat sahibi oldu.
Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında kız kardeşi Eda Rol ve iki oğlunun yer aldığı bir video yayınladı.