"Aleyna Kalaycıoğlu'nun albümünü sevgilisi yaptırdı zarar ettirdi" Survivor Aleyna ile Berkay kavgasında Acun Ilıcalı gerçeği

2021 yılını şampiyon olarak kapatmasa da Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın gerçek kazananlarından biri oldu... Katıldığı ilk Survivor sonrası bir magazin figürüne dönüşen Kalaycıoğlu müzik çalışmalarına başladı. Cengiz Ünder ve Sinan Akçıl'la yaşadığı aşklarla da çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, 2024 yılında bir kez daha Survivor parkurlarında mücadele veriyor. İlk katıldığı Survivor sonrası müzik çalışmaları yapan Kalaycıoğlu, Berkay'dan alacağı olduğunu söylemişti. Bakın o işin altından neler çıktı.