Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyemiyor! Son hali içler acısı! Örümcer bakın neyi satışa çıkardı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi. Fakat 'Ne oldum değil, ne olacağım' demeli sözünü kanıtlarcasına Serpil Örümcer'in son hali adeta içler acısı. Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi. Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlattı.