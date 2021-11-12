Camdaki Kız’ın Nalan’ının abisine bakın! Burcu Biricik paylaştı benzerliklerini gören inanamadı! Hık demiş burnundan düşmüş...
Camdaki Kız'ın Nalan'ının abisine bakın! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Abisi Bekir Biricik ile dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Biricik'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Abi-kardeşin benzerliklerini görenler dönüp bir daha bakarken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Yok böyle benzerlik", "Birebir kopyası" yorumları yapıldı. İşte Burcu Biricik ve abisi Bekir Biricik...
12.11.2021 20:34
- Son Güncelleme: 12.11.2021 21:27
Camdaki Kız dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken Burcu Biricik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, abi Bekir Biricik ile dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Biricik'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.