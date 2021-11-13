1 yıl önce tek celsede boşanmıştı! Meğer aynı dizide rol almışlar... Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi de ünlü çıktı!

Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle yıldızı parlayan Ecem Erkek'in eski eşini görenler gözlerine inanamıyor. 1 yıl önce tek celsede boşandığı eski eşi de meğer ünlüymüş. 2018 yılında Güldür Güldür'ün kadrosuna katılan Ecem Erkek her hafta farklı tiplemeler ile izleyicileri kahkahaya boğuyordu. Yeni sezonda kadrodan çıkan sevilen oyuncu eski eşiyle gündeme geldi. İşte Erkek'in zamanında birlikte aynı dizide rol aldığı eski eşi...