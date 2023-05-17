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Haberler Magazin Ebru Şallı'dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

Ebru Şallı'dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

7'den 70'e kadın ve erkek herkesin en çok rahatsız olduğu göbek yağları bu tarifle eriyor! Ebru Şallı açıkladı, kilo vermek isteyenler buraya! Ünlü manken spor ve diyet önerilerinde bulunurken, kilo vermek için ne yapılması gerektiğini tek tek açıkladı. Bu karışım göbek möbek bırakmıyor! İşte Ebru Şallı'nın karnı dümdüz yapan tarifi...

17.05.2023 19:48 - Son Güncelleme: 17.05.2023 19:48
Ebru Şallı’dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

İstenmeyen kilolardan kurtulmak artık çok kolay! Bir çok yöntem deneyip yine de istediği kiloya inemeyenlere müjde! Ebru Şallı kendi sırrını paylaştı! Elma sirkesi, bal, karanfil ve su karışımıyla kilolara 'Elveda' diyeceksiniz! Şallı, meğer kilosunu korumak için bu çayı tüketiyormuş! Metabolizmayı hemen makina gibi çalıştırıyor! İşte zayıflamak isteyenlerin örnek aldığı Ebru Şallı'dan kilo verme tarifi...

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Ebru Şallı’dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

46 YAŞINDA TIĞ GİBİ!

Tescilli güzel Ebru Şallı, göbek yağlarını eriten tarifini takipçileriyle paylaştı. Meğer her sabah o karışımı tüketiyormuş....

Ebru Şallı’dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN TARİF

Malzemeler:

1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı bal

Ebru Şallı’dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

2 adet karanfil
1 su bardağı kaynamış su

Ebru Şallı’dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

NASIL YAPILIR?

Öncelikle suyu kaynatın.
Kaynamış suyu bir bardağa dökün ve önce tane karanfilleri içine atın.
Bir kenarda karıştırdığınız elma sirkesi ve balı da bardağa dökün.

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