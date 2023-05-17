Ebru Şallı'dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....
7'den 70'e kadın ve erkek herkesin en çok rahatsız olduğu göbek yağları bu tarifle eriyor! Ebru Şallı açıkladı, kilo vermek isteyenler buraya! Ünlü manken spor ve diyet önerilerinde bulunurken, kilo vermek için ne yapılması gerektiğini tek tek açıkladı. Bu karışım göbek möbek bırakmıyor! İşte Ebru Şallı'nın karnı dümdüz yapan tarifi...
17.05.2023 19:48 - Son Güncelleme: 17.05.2023 19:48
İstenmeyen kilolardan kurtulmak artık çok kolay! Bir çok yöntem deneyip yine de istediği kiloya inemeyenlere müjde! Ebru Şallı kendi sırrını paylaştı! Elma sirkesi, bal, karanfil ve su karışımıyla kilolara 'Elveda' diyeceksiniz! Şallı, meğer kilosunu korumak için bu çayı tüketiyormuş! Metabolizmayı hemen makina gibi çalıştırıyor! İşte zayıflamak isteyenlerin örnek aldığı Ebru Şallı'dan kilo verme tarifi...
46 YAŞINDA TIĞ GİBİ!
Tescilli güzel Ebru Şallı, göbek yağlarını eriten tarifini takipçileriyle paylaştı. Meğer her sabah o karışımı tüketiyormuş....