Ebru Şallı’dan yağları yok eden yöntem! Zayıflamanın sırrını paylaştı! Bu yöntem göbeğinizi dümdüz edecek! 1 fincan....

İstenmeyen kilolardan kurtulmak artık çok kolay! Bir çok yöntem deneyip yine de istediği kiloya inemeyenlere müjde! Ebru Şallı kendi sırrını paylaştı! Elma sirkesi, bal, karanfil ve su karışımıyla kilolara 'Elveda' diyeceksiniz! Şallı, meğer kilosunu korumak için bu çayı tüketiyormuş! Metabolizmayı hemen makina gibi çalıştırıyor! İşte zayıflamak isteyenlerin örnek aldığı Ebru Şallı'dan kilo verme tarifi...