Yeşilçam'ın efsanesi Ah Nerede'nin 3 güzeline bakın! Gülşen Bubikoğlu'nun başrolde olduğu filmde...
Yeşilçam'ın en renkli filmlerinden biridir Ah Nerede... Başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı kadrosunda Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Cengiz Nezir, Halit Akçatepe, Serpil Nur, Aydan Adan, Nilgün Atılgan gibi isimleri bulunduran Ah Nerede 1975 yılında izleyici karşısında çıkmıştı. Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra, Tarık Akan'ın ise Ferit karakterine hayat verdiği ve adını Ah Nerede Vah Nerede şarkısından alan film, uslanmaz bir çapkın olan Ferit'in, Zehra'ya aşık olduktan sonra değişen hayatını konu alıyor. Oyunculardan en çok merak edilen ise 2'si kardeş olan, 3'üde Zehra'nın yakın arkadaşı olan 3 güzel kadın Serpil Nur, Aydan Adan ve Nilgün Atılgan. Daha sonra kendilerini pek görmediğimiz bu 3 güzel şimdilerde ne yapıyor dersiniz. İşte başta Ah Nerede'nin oyuncuları olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.
Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit, hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla çapkınlık peşinde koşarken, eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul olan Halit Akçatepe'nin canlandırdığı Murat ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan ve Cengiz Nezir'in canlandırdığı Ömer ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.
Başrollerini Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun paylaştığı, kadrosunda Hulusi Kentmen, Adile Naşit gibi efsane isimleri bulunduran Ah Nerede filminin hiç kuşkusuz en çok merak edilen isimleri 2'si filmde kız kardeş olan 3 güzel isim, Serpil Nur, Aydan Adan ve Nilgün Atılgan.
İşte Ah Nerede'nin güzel isimleri olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.