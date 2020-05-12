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Yeşilçam'ın efsanesi Ah Nerede'nin 3 güzeline bakın! Gülşen Bubikoğlu'nun başrolde olduğu filmde...

Yeşilçam'ın en renkli filmlerinden biridir Ah Nerede... Başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı kadrosunda Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Cengiz Nezir, Halit Akçatepe, Serpil Nur, Aydan Adan, Nilgün Atılgan gibi isimleri bulunduran Ah Nerede 1975 yılında izleyici karşısında çıkmıştı. Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra, Tarık Akan'ın ise Ferit karakterine hayat verdiği ve adını Ah Nerede Vah Nerede şarkısından alan film, uslanmaz bir çapkın olan Ferit'in, Zehra'ya aşık olduktan sonra değişen hayatını konu alıyor. Oyunculardan en çok merak edilen ise 2'si kardeş olan, 3'üde Zehra'nın yakın arkadaşı olan 3 güzel kadın Serpil Nur, Aydan Adan ve Nilgün Atılgan. Daha sonra kendilerini pek görmediğimiz bu 3 güzel şimdilerde ne yapıyor dersiniz. İşte başta Ah Nerede'nin oyuncuları olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.

12.05.2020 17:26 - Son Güncelleme: 12.05.2020 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





