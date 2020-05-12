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Hülya Avşar'ın inanılmaz skandalı! Bu yüzden tacı elinden alınmıştı! 1983 yılında çekilen o fotoğraf...

Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. 1983 yılında Türkiye'de hala popülaritesini konuşturan Hülya Avşar, o dönemde Türkiye güzeli seçilmişti. Bundan henüz Türkiye'nin haberi dahi yokken, yarışmadan önce evlilik yaptığı için Avşar'ın tacı elinden alındı. İşte popülerlik o tacın alınmasıyla başladı. Hülya Avşar'a bu skandal yaradı. O günden sonra Türkiye'nin en tanınan kadını oluverdi ve şöhreti günümüze kadar uzandı. Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'de ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Kürt kökenlidir. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Annesi Emral Avşar, babası ise Celal Avşar'dır. Kız kardeşi de Helin Avşar'dır.

12.05.2020 20:50 - Son Güncelleme: 12.05.2020 20:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





