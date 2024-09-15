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Esra Erol da ATV'nin bomba dizisi Bir Gece Masalı'nı izliyor! Evinden paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun'la Burak Deniz'e övgü

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu ATV ekranlarının yeni bomba dizisi "Bir Gece Masalı," izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, ünlü isimler de diziyi yakından takip ediyor. Esra Erol, evinden yaptığı bir paylaşımla dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu gösterdi. Esra Erol, dizinin başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'e "İyi ikili!" diyerek övgüler yağdırdı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 23:07 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 23:23
Esra Erol da ATV’nin bomba dizisi Bir Gece Masalı’nı izliyor! Evinden paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun’la Burak Deniz’e övgü 1

Esra Erol da ATV'nin bomba dizisi Bir Gece Masalı'nı izliyor! Evinden paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun'la Burak Deniz'e övgü

Esra Erol da ATV’nin bomba dizisi Bir Gece Masalı’nı izliyor! Evinden paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun’la Burak Deniz’e övgü 2

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, hafta içi her gün izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol da ATV’nin bomba dizisi Bir Gece Masalı’nı izliyor! Evinden paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun’la Burak Deniz’e övgü 3

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan Esra Erol, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Her paylaştığı gönderiyle adından sıkça söz ettiren Esra Erol, bunlara bir yenisi daha ekledi.

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