Eda Ece ve Aslı Enver, aileleriyle birlikte keyifli bir Pazar günü geçirdi. Yakın dost olan iki isim, çocuklarını beraber büyütmenin mutluluğunu paylaşırken, bu özel anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında eşleri Buğrahan Tuncer ve Berkin Gökbudak da yer alırken, "Dostlarla Pazar gezmesi notunu düşen Aslı Enver, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti.
Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver'den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ''Dostlarla Pazar gezmesi''
Bir dönem Murat Boz ile yaşadığı aşkla bilinen Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.
Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.