Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver'den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ''Dostlarla Pazar gezmesi''

Eda Ece ve Aslı Enver, aileleriyle birlikte keyifli bir Pazar günü geçirdi. Yakın dost olan iki isim, çocuklarını beraber büyütmenin mutluluğunu paylaşırken, bu özel anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında eşleri Buğrahan Tuncer ve Berkin Gökbudak da yer alırken, "Dostlarla Pazar gezmesi notunu düşen Aslı Enver, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti.