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Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver'den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ''Dostlarla Pazar gezmesi''

Eda Ece ve Aslı Enver, aileleriyle birlikte keyifli bir Pazar günü geçirdi. Yakın dost olan iki isim, çocuklarını beraber büyütmenin mutluluğunu paylaşırken, bu özel anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında eşleri Buğrahan Tuncer ve Berkin Gökbudak da yer alırken, "Dostlarla Pazar gezmesi notunu düşen Aslı Enver, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 22:04 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 22:26
Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ’’Dostlarla Pazar gezmesi’’ 1

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver'den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ''Dostlarla Pazar gezmesi''

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ’’Dostlarla Pazar gezmesi’’ 2

Bir dönem Murat Boz ile yaşadığı aşkla bilinen Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Karede eşler de var: ’’Dostlarla Pazar gezmesi’’ 3

Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

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