Esra Erol ‘Cümbür cemaat’ dedi maaile paylaştı! Bihter Erol’u görenler gözlerine inanmadı Erol kardeşler sosyal medyayı yıktı geçti

Ailesiyle verdiği pozu 'Cümbür cemaat' notuyla yayınlayan Erol'un paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Esra Erol'un paylaşımı için "Erol kadınları bir başka güzel", "Hepsi birbirindne güzel" yorumları yapıldı.