Esra Erol bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Daha önce hiç böyle görmediniz...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı ile izleyicinin gönlüne taht kuran başarılı sunucu Esra Erol, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Programının tatile girmesi ile soluğu ailesiyle birlikte tatil beldelerinde alan Esra Erol, tatilinde fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol'un tatil paylaşımları çok konuşuldu. Onu ilk kez böyle göreceksiniz... İşte Esra Erol'un çok az görebileceğiniz havuz pozları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin tatil fotoğrafları...

09.08.2019 10:00 - Son Güncelleme: 09.08.2019 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





