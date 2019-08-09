Esra Erol bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Daha önce hiç böyle görmediniz...
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı ile izleyicinin gönlüne taht kuran başarılı sunucu Esra Erol, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Programının tatile girmesi ile soluğu ailesiyle birlikte tatil beldelerinde alan Esra Erol, tatilinde fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol'un tatil paylaşımları çok konuşuldu. Onu ilk kez böyle göreceksiniz... İşte Esra Erol'un çok az görebileceğiniz havuz pozları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin tatil fotoğrafları...
Ekranların sevilen yüzü Esra Erol'u daha önce hiç böyle görmediniz... 37 yaşındaki güzel sunucu tatilini ailesi ile birlikte geçiriyor. Tatilinden çok özel anları Instagram hesabından paylaşan Esra Erol'un tatil paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlülerin tatil paylaşımları.