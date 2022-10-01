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Haberler Magazin Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan, kayıpları bulup aileleriyle kavuşturan ATV ekranlarının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol'un hayatı merak konusu oldu. 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucunun özellikle memleketi merak edildi. İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Erol'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Erol'un memleketi...

01.10.2022 00:55 - Son Güncelleme: 01.10.2022 00:55
Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran ünlü sunucu Esra Erol'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen 40 yaşındaki güzel sunucunun özellikle memleketi merak edildi.

Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Esra Erol aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

Erol'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...

İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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