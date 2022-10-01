Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İşte Esra Erol’un memleketi...
Esra Erol bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan, kayıpları bulup aileleriyle kavuşturan ATV ekranlarının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol'un hayatı merak konusu oldu. 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucunun özellikle memleketi merak edildi. İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Erol'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Erol'un memleketi...
01.10.2022 00:55 - Son Güncelleme: 01.10.2022 00:55