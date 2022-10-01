Tescilli güzel Berfu Yenenler’in annesine bakın! Eser Yenenler’in kayınvalidesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kim inanır anne-kız olduğuna...
2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan ve 4. güzel olarak dereceye giren Berfu Yenenler, 2017'de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler ile 2019'da nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Kuzey ve Mete adında iki evladı olan Yenenler, sosyal medyada ailesi ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Berfu Yenenler şimdi ise eşi ile birlikte Doğu Demirkol'un programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı Yenenler'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Tescilli güzelin annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Berfu Yenenler'in güzeller güzeli annesi...
01.10.2022 01:41 - Son Güncelleme: 01.10.2022 01:41
BERFU YENENLER KİMDİR?
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun OLAN Berfu Yenenler, adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu.
Yarışmada 4. güzel olarak dereceye giren Berfu Yenenler, aynı yıl Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti.
Yenenler, 2017 yılında da oyuncu Eser Yenenler ile aşk yaşamaya başladı ve ikili 2019'da nikah masasına oturdu.
ANNESİ HAYRAN BIRAKTI
Doğu Demirkol'un programına konuk olan Berfu Yenenler'in annesi de merak konusu oldu.