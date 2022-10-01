67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu son halini yayınladı! Sonbahar tarzını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaştı. Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Uzun bir süre önce setlere veda eden Yeşilçam yıldızı, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. O paylaşımlara yenilerini ekleyen Bubikoğlu, son halini yayınladı. Paylaşımına 'Sonbahar' notunu düşen oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...
01.10.2022 00:09 - Son Güncelleme: 01.10.2022 00:09
Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gören Gülşen Bubikoğlu, erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı ve L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı.
Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ünlü oyuncu, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuk kariyerine başladı.
Ardından; Bitirimler Sosyetede, Mahçup Delikanlı, Yüz Lira ile Evlenilmez, Cici Kız gibi filmlerde rol alan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaştı.
Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.