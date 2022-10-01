67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu son halini yayınladı! Sonbahar tarzını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Ardından; Bitirimler Sosyetede, Mahçup Delikanlı, Yüz Lira ile Evlenilmez, Cici Kız gibi filmlerde rol alan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaştı.