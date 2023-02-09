7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 10 ili etkiledi. Deprem sonrasında afet bölgesinde OHAL ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye seferber oldu. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampalardan birine Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.
09.02.2023 01:48 - Son Güncelleme: 13.02.2023 22:50
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.