Esra Erol araya girdi | Canlı yayında birbirlerinin üzerine yürüdüler! 'Beni kocamdan kurtarın' deyince olanlar oldu...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da bugün yine izleyenlerden tam not aldı. Hüseyin Polat bir yıl önce evlendiği karısı Emine Polat'ın evi terk ettiğini, karısıyla barışmak için programa geldiğini açıkladı. Emine Hanım bugün canlı yayına gelerek eşiyle yüzleşti. Emine Hanım kocasını hiç sevemediğini, boşanmak istediğini açıkladı. Emine Hanım "Kocamın gurur tedavisine ihtiyacı var" dedi. 'Sarı Papatyam' dediği eşi bugün canlı yayına çıktı. Ancak eşler yüzleşince stüdyoda gerilim yükseldi. Eşler birbirinin üzerine yürüyünce devreye Esra Erol girdi. İşte bugüne damga vuran o anlar...