16 yaşındayken ilk evliliğini yaptı! Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı ilk eşi bakın kim çıktı! Hamile olduğu konuşulan Ebru meğer...

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de dünyaevine girdi. Gündeş'in sürpriz evliliğinin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Magazin gündemine damga vuran iddianın ardından ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 kez nikah masasına oturan Gündeş'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı eski eşi...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçen haftalarda iş insanı Murat Özdemir ile sürpriz bir şekilde Dubai'de nikah masasına oturdu. Evlilik haberinin ardından ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Onur Akay, Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu "Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum" diyerek duyurdu.
İddialar sonrası gözler Ebru Gündeş'ten gelecek açıklamaya çevrilirken ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.