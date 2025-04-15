Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ünlü oyuncu Ayşegül Günay , atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 'na Handan Erdemir karakteriyle dahil oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, yeni bölüm öncesi gündeme geldi.

Kuruluş Osman, Bozkır Aslanı Celaleddin, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan meslektaşı Ali Sinan Demir ile 21 yıl evli kalan Ayşegül Günay'ın ikizlerinden biri annesine benzetilirken diğeri için "Aynı babası" yorumu yapıldı.