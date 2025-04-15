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Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Handan karakterini canlandıran Ayşegül Günay, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Günay'ın özellikle ikiz oğullarıyla yayınladığı fotoğraflar büyük beğeni topladı. İkizlerden biri annesine benzetilirken diğeri için "Aynı babası" yorumu yapıldı. İşte Ayşegül Günay'ın 21 yıllık evliliğinden dünyaya gelen ikizleri...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:49 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:49
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ünlü oyuncu Ayşegül Günay, atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'na Handan Erdemir karakteriyle dahil oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, yeni bölüm öncesi gündeme geldi.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken özellikle ikiz çocuklarıyla yayınladığı pozları büyük ilgi gördü.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Kuruluş Osman, Bozkır Aslanı Celaleddin, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan meslektaşı Ali Sinan Demir ile 21 yıl evli kalan Ayşegül Günay'ın ikizlerinden biri annesine benzetilirken diğeri için "Aynı babası" yorumu yapıldı.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Günay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Toprak ve Boran yakışıklılıklarıyla büyük beğeni topladı.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

İşte Ayşegül Günay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Tuba Büyüküstün

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Tuba Büyüküstün ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Doğa Rutkay

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Doğa Rutkay ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ayça Bingöl

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ayça Bingöl ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ebru Şancı

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ebru Şancı ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Seray Sever

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Seray Sever ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

AYŞEGÜL GÜNAY

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

AYŞEGÜL GÜNAY VE İKİZLERİ

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

AYŞEGÜL GÜNAY VE İKİZLERİ

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

AYŞEGÜL GÜNAY VE İKİZLERİ

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

AYŞEGÜL GÜNAY VE İKİZLERİ

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Melike Güner

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Melike Güner ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ezgi Sertel

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Ezgi Sertel ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı

Pelin Akil