Esra Erol 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından bakın nasıl kutladı
Esra Erol, iş hayatı ve özel yaşantısıyla her zaman takdir gören isimler arasında yer alıyor. Toplum için önemli olan özel günleri unutmayan duyarlı insan Esra Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. İşte Esra Erol ve diğer ünlü isimlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...
08.03.2019 14:47
- Son Güncelleme: 08.03.2019 14:47
Irmak Ünal
İşte benim için ilk kadın. Canım Annem. En güzel kadın... Kadın gibi kadın. Ne mutlu bana ve şükürler olsun özgürlüğüne sahip ama kadınlığından bir gram ödün vermemiş bir annenin kızıyım. Ben ucundan sana yaklaşsam ne mutlu bana. En çok koşulsuz seven yüzüyle kadınsın benim için. Sevgiyi hatırlatan... Bütün Kadınların KADIN olduklarını hatırladıkları, gururla sahip çıktıkları, çıkabildikleri, kadın olmayı kutlayıp keyfini çıkartabildikleri, özgür, huzurlu bir dünya diliyorum. Çünkü o, bundan çok daha güzel, barışçıl ve huzurlu bir dünya olacak. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
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