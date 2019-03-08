Esra Erol 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından bakın nasıl kutladı

Irmak Ünal

İşte benim için ilk kadın. Canım Annem. En güzel kadın... Kadın gibi kadın. Ne mutlu bana ve şükürler olsun özgürlüğüne sahip ama kadınlığından bir gram ödün vermemiş bir annenin kızıyım. Ben ucundan sana yaklaşsam ne mutlu bana. En çok koşulsuz seven yüzüyle kadınsın benim için. Sevgiyi hatırlatan... Bütün Kadınların KADIN olduklarını hatırladıkları, gururla sahip çıktıkları, çıkabildikleri, kadın olmayı kutlayıp keyfini çıkartabildikleri, özgür, huzurlu bir dünya diliyorum. Çünkü o, bundan çok daha güzel, barışçıl ve huzurlu bir dünya olacak. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.