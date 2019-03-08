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Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

Bengü, geçtiğimiz Ağustos ayında armatör Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi. Aşk evliliği yapan çiftten geçtiğimiz gün sevindiren haber geldi. Nasip olursa her kadın gibi ben de anne olmayı isterim diyen şarkıcı Bengü, hamileliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte 4 aylık anne adayı Bengü ve eşi Selimoğlu gerçeği...

08.03.2019 13:18 - Son Güncelleme: 08.03.2019 13:43
Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

Bengü, hamilelik süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, "Başka bir pasaportu daha olsun diye hiç düşünmedik. Tabii ki burası daha iyi, memleket gibisi var mı?" dedi.

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Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

Sürecin normal gittiğini söyleyen Bengü, "Önümüzdeki hafta tekmelemeye başlayacak" diye konuştu.
4 kilo aldığını açıklayan şarkıcı, "34 bedenden 38 bedene doğru gidiyorum. 40'la bitirirsem çok memnun olacağım. Öyle her şeye, yemeğe saldırmadım pilatese de gidiyorum. Sağlıklı besleniyorum, oturup bir kutu tatlı yemiyorum tabii ki" açıklamasını yaptı.

İşte Bengü ve eşi Selim Selimoğlu arasındaki yaş farkı...

Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

MURAT BOZ

7 MART 1980

Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

HADİSE

22 Ekim 1985

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