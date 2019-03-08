Bengü ile eşi Selim Selimoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Bengü hamileliği hakkında bakın ne açıklama yaptı

Bengü, hamilelik süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, "Başka bir pasaportu daha olsun diye hiç düşünmedik. Tabii ki burası daha iyi, memleket gibisi var mı?" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE 8 MART'A ÖZEL KORUYUCU AİLE YEMEĞİ - TIKLA